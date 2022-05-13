شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يحذر لاعبى الطلائع من انتفاضة الزمالك قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من انتفاضة فريق الزمالك قبل ملاقاة الفارس الأبيض المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشدد العشرى على لاعبيه ضرورة التركيز للخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الزمالك لاسيما أن الفارس الأبيض خسر من انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور وبالتالي سوف يسعى لتصحيح مساره المحلى في مواجهة الطلائع في ظل سعيه للحفاظ على لقبه كبطل للدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

وتعادل الطلائع مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.

يسعى طارق العشرى إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانية نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى