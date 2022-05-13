شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتربع على عرش 8 فراعنة متوجين ببطولة العالم للاسكواش بـ 5 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتربع البطلة المصرية نور الشربيني على عرش 8 فراعنة متوجين ببطولة العالم للاسكواش، بعدما حصدت البطلة المصرية 5 ألقاب، وذلك قبل انطلاق نسخة الموسم الجاري والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 مايو الجارى بمصر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات وهي أكبر جوائز مادية في تاريخ البطولة.

نور الشربينى 5 مرات

كانت نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمضنفة الثانية عالمياً، أول بطلة مصرية تحصد لقب بطولة العالم، وتمكنت البطلة المصرية من حصد اللقب لعامين متتالين بالإضافة إلى النسخة الأخيرة، جاءت فى نسختى 2015 فى كولالامبور، فيما كان اللقب الثانى بعام 2016، وفى موسم 2018 و2019 و2021.

عمرو شبانة 4 مرات

كان عمرو شبانة أول بطل مصرى يحصد لقب بطولة العالم فى الاسكواش عندما نجح فى انتزاع اللقب الأهم فى عام 2003، فى مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم ألفرنسى تييرى لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الآنجاز مجدداً فى عام 2005، ثم 2007، 2009.

رامى عاشور 3 مرات

رامى عاشور والذى يعد أحد أساطير الاسكواش المصرى بطريقة لعبه المميزة داخل اقفص الزجاجى والتى تتميز بألفنيات العالية والمهارة، حصد لقب بطولة العالم فى ثلاث نسخ جاءت فى أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز فى مباراة نهائية مصرية خالصة على النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الإنجاز فى 2012، 2014.

كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى وطارق مؤمن

كريم عبد الجواد تسلم الراية من رامى عاشور ليتوج ببطولة العالم فى عام 2016، قبل أن يتوج بها محمد الشوربجى فى 2017، كما حصد طارق مؤمن لقب بطولة عام 2020 والتي أقيمت بقطر.

رنيم الوليلى

حصدت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الولى عالمياً لقب بطولة العالم مرة وأحدة جاءت خلال نسخة 2017 والتى استضافتها مدينة مانشستر الآنجليزية .

على فرج لقبين

فى نسخة 2019 التى أقيمت بأمريكا توج على فرج لاعب وادى دجلة ببطولة العالم بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المباراة النهائية، ليحصد فرج اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم، قبل أن يتوج علي فرج بأخر نسخة أقيمت في 2021.