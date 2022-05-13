شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: الأهلى جاهز لحسم التأهل أمام وفاق سطيف غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامى قمصان، مدرب الأهلى إن لاعبى الفريق فى حالة تركيز شديدة؛ استعدادًا لخوض مباراة وفاق سطيف غداً السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الجهاز الفنى تحدث مع لاعبى الفريق طوال الأيام الماضية عن نقطة مهمة، وهى أن الفريق لم يحسم التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، رغم الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

وأشار سامي قمصان إلى أن الأهلي يخوض أي مباراة داخل مصر أو خارجها برغبة وعزيمة الفوز، مُتسلحّا بشخصية البطل التي يتحلى بها لاعبو الفريق دائما، خاصة أن الأهلي هو حامل اللقب في آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا؛ لذا فإن جميع الفرق تلعب معه باحترام شديد.

وأكد قمصان أن الأجواء في الجزائر جيدة للغاية، والأهلي في قمة جاهزيته البدنية والفنية والذهنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف.

وواصل: "لابد أن نحترم المنافس.. الكرة فيها مُتغيرات كثيرة؛ لذا علينا العمل باجتهاد في لقاء العودة.. وعلينا أن نستعد لكل الظروف أمام بطل الجزائر بملعبه.. قد يتعرض أحد لاعبينا للطرد، مثلما حدث مع الفريق الجزائري بالقاهرة؛ لذا لابد أن نُفكر جيداً في تحقيق هدفنا من خلال اللعب بجدية، والعمل على تسجيل هدف في مرمى المنافس على أرضه حتى تتصعّب المهمة عليه، ويكون التأهل حليف الأهلي".

وأكد قمصان أن الأهلي يسعى لإرضاء جماهير الفريق باعتبارها الداعم الأول للاعبين والجهاز الفنى، موضحاً أن الجمهور كان راضياً إلى حد كبير عن أداء ونتيجة وأداء الأهلي في لقاء الذهاب.

وتابع قمصان: "الجميع في الأهلي عازمون على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي، لكن لا يمكن التفكير في هذه الخطوة إلا بعد التأهل الرسمي للمباراة النهائية".

وواصل مدرب الفريق: "حرصنا في الجهاز الفني على السفر للجزائر مُبكراً وقبل المباراة بأربعة أيام؛ من أجل الاستعداد الأمثل للمباراة والتأقلم مع الأجواء، والتركيز في اللقاء دون النظر لنتيجة لمباراة الذهاب التي فزنا فيها برباعية نظيفة".

وأكد قمصان احترام الجهاز الفني بالأهلي لفريق وفاق سطيف، وقال: "فوز الأهلي برباعية في لقاء الذهاب لا يُقلل أبداً من قوة فريق وفاق سطيف؛ لأن أي فريق صعد لهذا الدور يجب احترامه، كما أن وفاق سطيف أطاح بفريق عريق وكبير وهو الترجي في تونس من الدور ربع النهائي في البطولة".

وشدد قمصان على أن وفاق سطيف لديه جهاز فني جيد، ولاعبين على مستوى عالٍ من الخبرات، لكن الأهلي قادر على التعامل مع الجميع ومواجهة أي فريق؛ لأنه بطل أفريقيا، ولديه شخصية قوية تتواجد دائمًا في المواعيد الكبرى.

وأبدى مدرب الأهلي سعادته بالاستقبال الجيد الذي تلقته بعثة الأهلي منذ وصولها الجزائر مساء الثلاثاء الماضي، موضحاً أن هناك علاقات قوية بين مصر والجزائر على جميع الأصعدة، وهذا يظهر واضحاً في حفاوة الاستقبال من الشعب الجزائري الشقيق لبعثة الأهلي.

وأكد أن علاقة الأهلي قوية بجميع الأندية العربية الشقيقة، مُشيراً إلى أن التنافس الرياضي يكون في أرض الملعب بشكل شريف، وتستمر العلاقة داخل وخارج الملعب، كما أن الرياضة من أهم عوامل توطيد العلاقات بين الدول، خاصة إذا كانت هناك روابط مشتركة بينها كاللغة والعادات وهو ما يجمعنا مع الأشقاء في الجزائر وسائر البلدان العربية.

وعن تواجد الجمهور في المدرجات لتشجيع فريق وفاق سطيف في لقاء الغد، قال قمصان إن حضور الجمهور سيكون عاملا مساعدا بالطبع للفريق الجزائري، ملثما حدث معنا في لقاء الذهاب بالقاهرة، لكن لاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع مثل هذه الظروف، مثلما فعلوا في لقاء الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي للبطولة، فقد نجحوا في الخروج بالتعادل 1-1 وسط حضور جماهيري كثيف للرجاء، ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث سامي قمصان عن ضغط المباريات للأهلي، قائلاً: "هذا قدر الأهلي.. علينا أن نتعامل جيداً مع هذه الضغوط الكثيرة محلياً وإفريقياً بجانب الأجندة الدولية لمنتخباتنا الوطنية التي تضم عدد كبير من لاعبي الأهلي".

وواصل: "بالتأكيد.. الأمور تكون أفضل حينما يكون هناك مزيداً من الوقت بين المباريات.. لكن في النهاية نحاول العمل في جميع الاتجاهات، خاصة أننا نملك لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءات والخبرات العالية، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون الأداء مُرضيا للبعض؛ نتيجة ضغط المباريات، لكن الجهاز الفني يحاول تحقيق أهدافه، من خلال الاعتماد على جميع العناصر وتجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً لمواجهة هذه الضغوط".

وأبدى سامي قمصان دهشته من هجوم البعض على فريق الكرة بالأهلي، قائلاً: "رغم النجاحات الكثيرة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أن البعض مازال ينتقد لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهذا أمر غريب.. ولا نعلم هل هو مقصود أم لا".

وواصل قمصان: "الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الإفريقية حالياً، وهو صاحب أفضل الإنجازات القارية في إفريقيا خلال العامين الأخيرين، ومع ذلك تجد أن هناك من ينتقد الفريق ويُقلل من إنجازاته، بل أن هناك من يُقلل من حجم بطولة دوري أبطال إفريقيا والفرق الكبيرة التي تواجه الأهلي في هذه البطولة.. وهذا أمر غريب للغاية".

واختتم قمصان تصريحاته قائلا: "هؤلاء يحاولون دائماً التقليل من إنجازات الأهلي، لكننا نعلم جيداً أن جمهور الأهلي واعٍ تماماً، ويُساند ناديه دائماً، ولا يلتفت لمثل هذه الانتقادات غير المنطقية، كما أن الجمهور يعلم جيداً أن جميع المتواجدين في منظومة الأهلي يبذلون كل ما في جهدهم؛ من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير".