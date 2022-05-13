شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى جديد يحسم مصير شيكابالا من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، لفحص طبى جديد، لحسم مصير مشاركته فى مباراة طلائع الجيش المقبلة للفريق الأبيض ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة فى الدورى الممتاز، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى التدريبات خلال أقرب وقت.

واستعاد الزمالك خدمات لاعبه أيمن حفنى الذى انتظم في التدريبات الجماعية للزمالك أمس الخميس، حيث كان يعاني من إصابة عضلية تسببت فى غيابه عن لقاء إنبى الأخير، قبل أن يشارك فى تدريبات الأمس بصورة طبيعية مع مجموعة اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق بصورة أساسية.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.