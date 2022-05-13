شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: الأهلى يواجه وفاق سطيف بشخصية البطل.. وهدفنا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الجميع في الفريق طوى تمامًا صفحة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مُشيراً إلى أن الفريق سافر للجزائر من أجل هدف واحد وهو العبور لنهائي البطولة.

وتابع عبد الحفيظ: "نخوض مباراة الغد وكأنها المباراة الأولى، ولن نلتفت لفوز الأهلي برباعية في لقاء الذهاب بالقاهرة؛ لأن كرة القدم فيها دروس كثيرة، وإذا لم نلتزم ونكون حريصين في اللقاء، ستكون هناك عواقب سيئة، كما إننا في الدور نصف نهائي للبطولة، ولابد من التركيز الشديد في كل مباراة من بدايتها حتى نهايتها".

وتابع مدير الكرة: "أهدرنا عدة فرص في بداية لقاء الذهاب بالقاهرة أمام وفاق سطيف قبل أن نُسجل هدفًا ثم يتعرض أحد لاعبي الضيوف للطرد لنستمر في السيطرة على اللقاء ونُسجل ثلاثة أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة، وظروف المباراة وأحداثها كان لها دور في هذا الفوز الكبير، ومن هنا يجب أن نكون في قمة التركيز حتى لا نواجه صعوبة في مباراة الغد".

وتوقع عبد الحفيظ أن تكون مباراة الأهلي أمام فريق وفاق سطيف صعبة على أرضه ووسط جمهوره، لذا لابد أن يلعب الأهلي بكل تركيز منذ انطلاق صافرة بداية المباراة حتى نهايتها.

وقال مدير الكرة: "من المهم أن يلعب الأهلي هذه المباراة كاملاً من البداية حتى النهاية، بمعنى عدم تعرض أحد لاعبيه للطرد، وهذا يتطلب من الجميع أن يكونوا في قمة التركيز والاستعداد البدني والذهني، والابتعاد عن أية ضغوطات جماهيرية أو توتر طوال المباراة".

وواصل: "لعبنا مع وفاق سطيف كثيراً في البطولة الإفريقية خلال السنوات الماضية، وهو فريق كبير وعريق، كما أنه أحسن استقبال الأهلي خلال تواجده في الجزائر، واستجاب بسرعة لطلب الفريق بتغيير ملعب التدريب".

واستطرد مدير الكرة: "الأهلي تربطه علاقة قوية بجميع الأندية العربية الشقيقة، وهناك اتفاق دائم على أن كرة القدم ليست في الملعب فقط، لكن أهدافها تتواجد خارج الملعب أيضاً، ودائماً ما تكون هناك رسائل ترابط وتقدير من خلال كرة القدم خارج الملعب وداخله".

وواصل مدير الكرة: "هناك تواصل دائم من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث يحرص على الاطمئنان على الفريق، وتقديم كافة الدعم له من خلال اتصالاته الهاتفية مع رئيس البعثة، العامري فاروق نائب رئيس النادي، ومعي شخصيا، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأهلي المتواجدين مع البعثة، وهم الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل وحسام غالي".

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته، مؤكدا أن الأهلي يخوض مباراة وفاق سطيف غدا بشخصية البطل، والمنظومة كلها في النادي تتعاون وتتكاتف من أجل الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج به للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الحاديه عشرة في تاريخ النادي وإسعاد الجماهير بهذه البطولة.