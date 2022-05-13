شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الأهلى الختامى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الأهلى الختامى مساء اليوم على ملعب 5 يوليو بالجزائر، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة وفاق سطيف غداً السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تحضر وسائل الإعلام أول 15 دقيقة من مران الأهلي الذي يُقام في التاسعة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو الذي يستضيف المباراة في نفس التوقيت غدا.

وأدى الأهلي مرانه الثاني بالجزائر أمس على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، بعد قرار الجهاز الفني بنقل تدريبات الفريق من الملعب الفرعي في استاد 5 يوليو الذي استضاف المران الأول وذلك بسبب سوء الإضاءة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الجزائري غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي.