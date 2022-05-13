شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر فيفا بانتهاء الدورى 30 سبتمبر بسبب فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز اتحاد الكرة خطابا رسميا لإرساله إلى فيفا يفيد بانتهاء الدورى المصرى يوم 30 سبتمبر المقبل بعد تأخر بدء الدورى لأسباب مختلفة وأيضا التوقفات الدولية خلال الموسم.

ويأتي هذا القرار للحفاظ على حقوق الأندية في الاحتفاظ بلاعبيها الأجانب حتى نهاية الموسم، منعا لتكرار أزمة فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق الذى رحل عن القلعة البيضاء قبل انتهاء الموسم الماضي.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قد تحدث عن أزمة انتهاء عقود اللاعبين في نهاية يونيو المقبل وإمكانية رحيلهم عن فرقهم رغم عدم انتهاء الموسم، قائلا: "من حق الأندية الاستفادة بلاعبيها حتى نهاية الدوري وكأس مصر، وعقودنا ليست محددة باليوم ولكنها تُحسب بنهاية الموسم".

وأكد العطار، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إن الأسبوع المقبل ستقوم رابطة الأندية المحترفة بتحديد موعد نهاية مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، موضحا أن بعدها سيتم تعديل عقود اللاعبين لتوافق انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن أزمة فرجانى ساسي لاعب الزمالك التي حدثت الموسم الماضى لن تتكرر مرة أخرى.