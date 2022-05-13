شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه أمام الزمالك.. 2 مليون جنيه راتب إيبوكا فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الأنظار في الدورى المصرى خصوصا بعد تألقه أمام الزمالك في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

واستطاع إيبوكا خطف الأنظار من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصري رغم المقابل المادى البسيط الذى يتقاضاه من النادى البترولى والبالغ 120 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.

ونجح إيبوكا في تسجيل الهدف الثانى في شباك الزمالك من تسديدة قوية ليصل إلى الهدف الثامن في الدورى المصرى ويحل ثالثا في ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويلاحق زيزو نجم الزمالك المتصدر برصيد 11 هدفا.

وتفوق النيجيرى جون إيبوكا فى صراع الهدافين على نجوم كبار فى القطبين تتقاضى ملايين وعلى رأسهم بيرسى تاو لاعب الأهلى وسيف الجزيرى مهاجم الزمالك.