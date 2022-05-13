قبل اللقاء بساعات.. تصريحات "جديدة" لرئيس وفاق سطيف الجزائري بشأن مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عبدالحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، أنّ فرص ناديه في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على سحاب النادي الأهلي صعبة للغاية، بعد النتيجة الكبيرة التي تلقاها في مباراة الذهاب.



وخسر وفاق سطيف بـ4 أهداف مقابل لا شيء، أمام النادي الأهلي على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضي.

هدفنا حفظ ماء الوجه أمام الأهلي



وقال سرار، في تصريحات نقلتها صيحفة «المساء» الجزائرية: «هدفنا أن نحقق فوزا ولو بسيط على الأهلي لحفظ ماء الوجه، علينا أن نكون واقعيين، يجب علينا أن نخرج مرفوعي الرأس».

وتابع: «لاعبو الأهلي لم يجدوا أي صعوبة في الوصول إلى مرمانا، وحققوا هدفهم بأريحية شديدة في مباراة الذهاب».

وشدد: «لا أحد يستطيع أن يقول إن وفاق سطيف قادر على العودة، وإحداث ريمونتادا أمام الأهلي، حتى لا يتم محاسبتي بعد اللقاء.. الخسارة أمام الأهلي جعلتنا نفقد الشجاعة، وبدأنا التوجه إلى الرعاة من أجل توفير كل الإمكانات المالية لهذا الفريق استعدادًا للموسم الجديد».

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف، يوم السبت المقبل، على ملعب 5 جويلية في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج فريق وفاق سطيف أن يفوز بنتيجة أعلى من 4 أهداف مقابل لا شيء من أجل التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.