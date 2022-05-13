شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن حجم إصابة ميكيسونى فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن الأشعة التى أجراها لويس ميكيسونى لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع فى الرباط الداخلى للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.
وتعرض ميكيسونى لإصابة خلال مشاركته فى تدريبات الكرة بمران الفريق الذى أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، استعدادا لمباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.