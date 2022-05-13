شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن حجم إصابة ميكيسونى فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن الأشعة التى أجراها لويس ميكيسونى لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع فى الرباط الداخلى للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وتعرض ميكيسونى لإصابة خلال مشاركته فى تدريبات الكرة بمران الفريق الذى أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، استعدادا لمباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائرى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.