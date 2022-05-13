الامارات | العين «قمر 14» عربياً.. ويحصن «الزعامة المحلية» بفارق 4 بطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن العين «قمر 14» عربياً.. ويحصن «الزعامة المحلية» بفارق 4 بطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفز فريق العين سبعة مراكز في قائمة أكثر الأندية العربية فوزاً بالدوري المحلي في التاريخ، متقدماً إلى المركز الرابع عشر بعد حسمه للقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مساء أول من أمس للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، فيما وسع الفارق محلياً إلى أربع بطولات دوري مع أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، الذي يمتلك 10 ألقاب، وذلك خلال 45 عاماً منذ أن حقق العين أول لقب له في موسم 1976-77. وعلى مدار أربع سنوات ماضية لم يحقق فيها الفريق لقب الدوري المحلي كان متساوياً في عدد الألقاب

بـ13 لقباً مع أندية الإفريقي التونسي والزمالك المصري، ومواصلاً تفوقه على الجيش الملكي والرجاء البيضاوي المغربيين، وأهلي طرابلس الليبي «12 لقباً»، قبل أن يصبح أحدث الأندية التي تصل إلى الرقم 14 مع السد القطري، والأنصار اللبناني والزوراء العراقي.

ويتصدر الأهلي المصري القائمة العربية بـ42 بطولة، مبتعداً بفارق ثمانية ألقاب عن أقرب ملاحقيه، الفيصلي الأردني والمحرق البحريني بـ34 لقباً، ثم الترجي التونسي رابعاً بـ32 لقباً، والهلال السوداني خامساً 27 لقباً، والمريخ السوداني سادساً 22 لقباً، والوداد المغربي سابعاً 21 لقباً.

وأصبح «الزعيم» الخامس خليجياً خلف المحرق البحريني الأول، والهلال السعودي ثانياً، والقادسية الكويتي ثالثاً، والعربي الكويتي رابعاً، فيما يجلس في المركز الثامن في قائمة أندية عرب آسيا.

وعلى المستوى المحلي يتزعم العين القائمة، وبعده في المركز الثاني شباب الأهلي، وثالثاً الوصل بسبع بطولات، والشارقة رابعاً بستة ألقاب، والوحدة خامساً بأربع بطولات، والجزيرة سادساً بثلاثة ألقاب، والنصر سابعاً بثلاث بطولات.

ترتيب العين في قائمة الأندية العربية الأكثر تتويجاً ببطولات الدوري

1- الأهلي المصري 42

2- الفيصلي الأردني 34

3- المحرق البحريني 34

4- الترجي التونسي 31

5- الهلال السوداني 27

6- المريخ السوداني 22

7- الوداد المغربي 21

8- الوحدات الأردني 17

9- الهلال السعودي 17

10- القادسية الكويتي 17

11- الجيش السوري 17

12- العربي الكويتي 17

13- الاتحاد الليبي 16

14- العين الإماراتي 14

15- السد القطري 14

16- الأنصار اللبناني 14

17- الزوراء العراقي 14

18- الإفريقي التونسي 13

19- الزمالك المصري 13

20- شبيبة القبائل الجزائري 13

ترتيب العين محلياً في ألقاب الدوري

1- العين 14

2- شباب الأهلي 10

3- الوصل 7

4- الشارقة 6

5- الوحدة 4

6- الجزيرة 3

7- النصر 3

أحمد عبدالله: بطولة 1977 الوحيدة التي لم أشهدها مع العين

أكد مساعد مدرب العين حالياً وهدافه التاريخي برصيد 117 هدفاً، أحمد عبدالله، الشهير بـ«غزال العين»، أنه شهد مع «الزعيم» 13 لقباً من أصل 14 كلاعب وأحد أعضاء الجهاز الفني، وأن البطولة الوحيدة التي لم يعاصرها كان اللقب الأول للنادي الذي تحقق في موسم 1977، لأنه لم يكن وقتها قد انضم لصفوف الفريق.

وقال أحمد عبدالله لـ«الإمارات اليوم» عقب حسم «الزعيم» لقب الدوري على حساب الجزيرة، أول من أمس، إن سعادة كبيرة تغمره، لأنه جزء من تاريخ نادي العين العريق، مؤكداً أن العين تأسس بهدف الهيمنة على جميع الألقاب، وأنه يأمل في أن يستمر الفريق في التتويج بالمزيد من البطولات في السنوات القادمة.

يذكر أن «غزال العين» توج بلقب الدوري كلاعب ثلاث مرات في 1981 و1984 و1993، وكمساعد للمدرب في 10 مرات: 1998 و2000 و2002 و2003 و2004 و2012 و2013 و2015 و2018 و2022.

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