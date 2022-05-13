الامارات | رونالدينيو: اللعب أمام برج خليفة تجربة رائعة في «دبي المبهرة».. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو: اللعب أمام برج خليفة تجربة رائعة في «دبي المبهرة».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم البرازيلي رونالدينيو أن خوض مباراة كرة قدم استعراضية أمام برج خليفة يُعد تجربة رائعة في مدينة دبي التي وصفها بالـ«مبهرة».

وقال رونالدينيو، في مؤتمر صحافي قبل إقامة مباراة كأس الأساطير التي انتهت بفوز فريقه على فريق النجم البرتغالي لويس فيغو بنتيجة 18-16، إنه لعب أمام جميع النجوم المشاركين في المباراة الاستعراضية، باستثناء النجم الكولومبي الشهير كارلوس فالديراما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب كولومبيا أثناء مشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990.

وأضاف: «دبي من أقرب المدن إلى قلبي. سعيد بالتواجد هنا مجدداً. أمر رائع أن ألعب مجدداً مع هذه المجموعة من اللاعبين، خصوصاً في مدينة دبي المبهرة في كل شيء وأمام أطول برج في العالم.. تجربة لن تنسى».

من جهته، قال النجم البرتغالي لويس فيغو: «لقد زرت مدينة دبي مرات عديدة، وأعتبرها بيتي، ودوماً أشاهد التطور الكبير بها وفي الدولة بشكل عام».

وتابع: «جئت هنا للمرة الأولى في 2001، ولم يكن تم تشييد برج خليفة في ذلك الوقت، بينما يُعد أمراً رائعاً أن يتم تنظيم مباراة استعراضية أمام ساحة أطول برج في العالم، إلى جانب الالتقاء مع أساطير الكرة العالمية».

وشهدت المباراة الاستعراضية التي نظمتها شركة أوميغا برو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، مشاركة عدد من النجوم السابقين، أبرزهم البرازيليان كاكا ورونالدينيو والإسباني إيكر كاسياس، والإيطالي ماركو ماتيرازي، إلى جانب مدافع إنجلترا وتشيلسي جون تيري، والبرتغالي لويس فيغو، والهولنديين ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر، والفرنسيين يوري جوركاييف ومايكل سيلفستر، والكاميروني صامويل إيتو والنيجيري جي جي أوكوشا، والكولومبي كارلوس فالديراما، والأرجنتيني خافير سافيولا.

وتابع المباراة عدد كبير من الجمهور الذي حضر خصيصاً لمشاهدة النجوم، والتقاط الصور التذكارية. جمهور غفير حضر خصيصاً لمشاهدة الأساطير، والتقاط الصور التذكارية.

لمشاهدة الفيديو،

إقبال جماهيري كبير على مباراة نجوم كرة القدم العالمية في كأس الأساطير بساحة برج خليفة في دبي pic.twitter.com/Txmw39IZ9s — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 12, 2022

النجوم المشاركون

• كاكا.

• رونالدينيو.

• إيكر كاسياس.

• ماركو ماتيرازي.

• جون تيري.

• لويس فيغو.

• ويسلي شنايدر.

• باتريك كلويفرت.

• ينز ليمان.

• سامي الجابر.

• يوري جوركاييف.

• مايكل سيلفستر.

• صامويل إيتو.

• أوكوشا.

• كارلوس فالديراما.

• خافير سافيولا.

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