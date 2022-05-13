الامارات | نهائيات أبطال مدارس أبوظبي غداً.. والجوائز «رحلات إلى أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائيات أبطال مدارس أبوظبي غداً.. والجوائز «رحلات إلى أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً نهائيات أبطال مدارس أبوظبي للموسم 2021- 2022 في القرية الرياضية 321 في جزيرة الحديريات، ثم تستكمل بعد غدٍ بقية المنافسات في نادي الجزيرة، بمشاركة 46 مدرسة حكومية وخاصة من أبوظبي والعين والظفرة.

يذكر أن الفرق الفائزة من الحلقتين الثانية والثالثة ستربح رحلات إلى أوروبا لإقامة معسكرات تدريبية خلال العطلة الصيفية المقبلة، بينما سيحصل الفائزون من الحلقة الأولى على رحلات ترفيهية محلية.

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