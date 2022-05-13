الامارات | مدرب العين: تناولت شراب الزنجبيل لأن حلقي تعب من الصراخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: تناولت شراب الزنجبيل لأن حلقي تعب من الصراخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف إنه كان يتناول مشروب الزنجبيل الساخن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في غرفة المؤتمرات الصحافية في استاد هزاع بن زايد عقب حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد الفوز الكبير الذي حققه «الزعيم» على ضيفه الجزيرة بخماسية نظيفة.

وأكد ريبروف لـ«الإمارات اليوم»، رداً عن السبب في تناول مشروب وهو في مؤتمر صحافي يبث على الهواء، وأوضح أنه «يتناول الزنجبيل الساخن من أجل استعادة صوته بعد أن تعب حلقه من الصراخ خلال الاحتفال بلقب الدوري مع لاعبي الفريق»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه احتاج كذلك توجيه اللاعبين خلال أوقات المباراة التي وصفها بأنها لم تكن سهلة.

وأكد الأوكراني أن فريقه استحق الحصول على لقب الدوري عطفاً على العمل الجاد طوال الموسم والذي كان بروح العائلة الواحدة، مشيراً إلى أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم في سبيل الحصول على لقب المنافسة وأن كل هذه العوامل تؤكد أنهم يستحقون هذا اللقب.

وأثنى المدرب على الدعم الجماهيري الذي حصلوا عليه طوال الموسم، وقال: «جمهور العين يستحق الفوز والفرحة لأنه أسهم في إنجازات النادي من خلال مساندته القوية للفريق طوال الموسم داخل وخارج ملعبنا، كذلك إدارة نادي العين التي هيأت الأسباب للفوز بالألقاب تستحق التتويج وهذا الحصاد مع نهاية الموسم».

ولم يرد المدرب بصورة واضحة على إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الشهر المقبل، في وقت تجري فيه إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بقيادة الدكتور مطر الدرمكي محاولات مستميتة للتجديد معه للاستمرار مع «الزعيم»، خصوصاً أن الأخير استطاع أن يعيد إلى الفريق مكانته بين أندية الدوري، ببناء تشكيلة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة التي منحت الفريق التتويج بلقبي الدوري وكأس الرابطة.

وقال ريبروف: «سعيد جداً في العين ولايزال يتبقى من عقدي شهر مع النادي، وفخور بالنتائج التي حققت والدعم الذي حظيت به من الجميع هنا، ولم أجدد عقدي حتى اللحظة، ولكنني أعد بألا أوقع لأي نادٍ في الإمارات إلا للعين، سأعقد اجتماعاً مع إدارة النادي لمناقشة بعض التفاصيل المرتبطة بتجديد عقدي مع النادي خلال الفترة المقبلة».

وعلى مدار المواسم الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ رحيل المدرب السابق الكرواتي زوران، ظلت الإدارة العيناوية تبحث عن مدرب قادر على مواكبة التطلعات، وقد أظهر ريبروف نجاحه مبكراً، إذ استطاع معادلة أفضل انطلاقة للعين في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين بالفوز في أول أربع جولات متتالية، والمسجلة باسم زوران.

وقادت النتائج التي حققها الفريق تحت قيادة ريبروف لاحتكاره جائزة أفضل مدرب التي تقدمها رابطة دوري المحترفين منذ بداية الموسم، بفوزه بها سبع مرات على التوالي، بعدما جمع 1835 نقطة، متفوقاً على مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، الذي يمتلك 1236 نقطة، ومدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، صاحب الـ1207 نقاط.

ورداً على الأرقام التي حققها الفريق تحت قيادته ومن بينها معادلة انطلاقة سلفه زوران، قال المدرب: «بالنسبة لي لا أفكر في الأرقام وإنما تحسين جودة الفريق وتغير العقلية لتكون هجومية دائماً، أنا سعيد بكل ما حققته مع الفريق».

وحول المباراة التي منحته الشعور باقتراب لقب الدوري، قال: «بالنسبة لي الاقتراب من اللقب لم يكن مهماً في أي مباراة، بقدر التركيز ومضاعفة الجهود من أجل الظهور القوي، والأهم بالنسبة لي تحسين المستوى وتطوير أداء الفريق هو الهدف الرئيس الذي يتسق مع فلسفتي في التدريب».

الجنيبي: العين حقق اللقب عن جدارة

قال رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي إن «حسم العين للقب الدوري، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، يترجم جدارة العين بالفوز باللقب». وقال في تصريح صحافي إن «ذلك تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها جميع منتسبيه، من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وجماهير، حيث اكتملت هذه العناصر في اللوحة الرائعة، التي ظهر عليها استاد هزاع بن زايد، في ليلة الفوز باللقب».

واعتبر الجنيبي أن الرابطة سعت طوال الموسم الجاري لتطبيق أعلى المعايير التنظيمية لكل مسابقات المحترفين.

• ريبروف أكد أن شهراً يتبقى في عقده مع العين، ووعد بألا يوقع لأي نادٍ في الإمارات غير «الزعيم».



• المدرب الأوكراني احتكر جائزة أفضل مدرب منذ بداية الموسم.. وأوجد للعين فريقاً قوياً من الشباب وأصحاب الخبرة.



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