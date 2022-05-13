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الامارات | تسديدات.. بوتكير.. رحلة عائلية في دبي

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب الوصل السابق، البرازيلي ويليام بوتكير إلى دبي وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» إذ نشر صورة تجمعه مع عائلته مبدياً سعادته بالعودة إلى دبي بعدما كان قد استغنى الوصل عن خدماته في يناير الماضي وانتقل إلى أفاي البرازيلي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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