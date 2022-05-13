الامارات | تسديدات.. بوتكير.. رحلة عائلية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. بوتكير.. رحلة عائلية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب الوصل السابق، البرازيلي ويليام بوتكير إلى دبي وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» إذ نشر صورة تجمعه مع عائلته مبدياً سعادته بالعودة إلى دبي بعدما كان قد استغنى الوصل عن خدماته في يناير الماضي وانتقل إلى أفاي البرازيلي.

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