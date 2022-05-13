الامارات | «بيشان» بطل كأس الوثبة ستاليونز في جاكرسرو

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيشان» بطل كأس الوثبة ستاليونز في جاكرسرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «بيشان»، لمالكه ايرو بيجاسوس إس بي، وبإشراف المدربة كورنيليا فرايسل، وقيادة داستان ساباتبيكوف، كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة لمسافة 1730 متر، البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، والذي أقيم، الأربعاء الماضي برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار جاكرسرو الرملي بمدينة مالمو بمملكة السويد.

ويأتي تنظيم سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

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