الامارات | 12 ميدالية ملونة لمنتخبات الدراجات في كأس العرب للمضمار

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ميدالية ملونة لمنتخبات الدراجات في كأس العرب للمضمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت بعثة المنتخبات الوطنية للدراجات مشاركتها في بطولة كأس العرب الأولى للمضمار التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو، بتحقيق 12 ميدالية ملونة (ذهبية وخمس فضيات وست برونزيات).

ونجحت لاعبة منتخب الشابات هدى حسين في تحقيق الذهبية الوحيدة للإمارات في سباق المطاردة الفردية شابات في ختام اليوم الثالث من البطولة.

وفي منافسات اليوم الأخير من البطولة نجحت لاعبة المنتخب صفية الصايغ في تحقيق ميداليتين فضيتين في سباق المطاردة الفردية وسباق الـ500 متر للسيدات، كما نجح اللاعب الشاب سعيد سيف آل علي في تحقيق ميداليتين برونزيتين في أول مشاركة خارجية له ببطولات الدراجات وذلك في سباقي المطاردة الفردية وسباق الكيلو.

وأحرزت مزنة المرزوقي برونزية سباق 500 متر شابات كما نجح محمد المطيوعي في تحقيق أول ميدالية له في منافسات الكبار بإحراز برونزية سباق المطاردة الفردية، وأنهت البطلة الصاعدة هدى حسين ميداليات المنتخب بإحراز أول ميدالية ذهبية عربية لدراجات الإمارات في فئة الشابات، كما حققت اللاعبة نفسها فضية سباق الـ500 متر شابات.

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