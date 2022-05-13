الامارات | تسديدات.. ليبرون جيمس في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. ليبرون جيمس في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وفريق ليكرز، ليبرون جيمس، الأضواء في أبرز معالم دبي، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اختياره «دانة الدنيا» لقضاء إجازته الخاصة، وزيارته الأماكن السياحية البارزة للإمارة، وذلك خلال أيام عيد الفطر، ويحظى جيمس بمتابعة أكثر من 100 مليون بمواقع التواصل الاجتماعي في مختلف العالم.

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