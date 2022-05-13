الأهلى يلتقى بطل أثيوبيا فى دور الـ 16 ببطولة أفريقيا للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة ،فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره Mwu الإثيوبى فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس .

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القيبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد .

وأقيمت قرعة البطولة مساء السبت، وأسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة A بجانب القليبى وفاب الكاميرونى.

من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الإفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

وقال الصافى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفريق يستعين بالمحترفة الأوكرانية بوجدانا أنيسوفا وسهيلة وفيق المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكى.

وتوج فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري مؤخرا، بعد الفوز على سبورتنج فى المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي أقيمت بنظام best of 3.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.

يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.