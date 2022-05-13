شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض لـ الأهلى: تمسكوا بحكام من خارج أفريقيا لإدارة المباراة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأهلي والوداد المغربي، من الاستهتار بمنافسيهم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهم وفاق سطيف الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وأضاف سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "نتائج الذهاب مطمئنة ولكن كرة القدم لا تعترف بتلك الأمور، هناك نماذج كبيرة لعودة أندية وتتأهل من بعيد، لذلك على الأهلي أن يدخل المباراة من أجل الفوز، في حالة تسجيل الوفاق لهدف أول في الدقائق الأولى، سيدخلون في اللقاء، وقد يهددو ن الأهلي طوال الـ90 دقيقة".

وواصل سيد معوض: "أرفض انسحاب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكنه عليه التمسك بحقوقه بالاستعانة بحكام من خارج القارة، والتمسك بالحصول على تذاكر نصف سعة الاستاد".

وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: "متعجب جدًا من استضافة المغرب لمعظم النهائيات الأخيرة سواء دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".