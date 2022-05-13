شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم نحدد ملعب الزمالك.. وبتروسبورت تنقصه اشتراطات الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن المجلس لم يحدد الملعب الذى سيتضيف مباريات الزمالك المقبلة، موضحا أن ملعب بتروسبورت تنقصه بعض الاشتراطات لاستقبال الجماهير، ولن يكون جاهزا لاستقبال لقاءات الفريق الأبيض.

وتحدث العطار خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1": "هناك اشتراطات تنقص ملعب بتروسبورت، لأن الاستاد غير مطابق لاستقبال الجماهير، ولذلك كل المباريات التي تلعب عليه تكون بدون جماهير".

وصرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بأنه لن يخوض أي مباراة أخرى على استاد القاهرة الدولى، بعد الخسارة من إنبى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال مرتضى منصور: "لن ألعب في استاد القاهرة مرة أخرى، من شهر مارس لم أحقق أي فوز في استاد القاهرة، وكل لاعب بيتحرك بيقع".

وعلى مدار الموسم حتى الوقت الحالي خاض الزمالك 18 مباراة، حقق الفوز فى 13، وتعادل في 2، وخسر 3، وسجل لاعبوه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا، وحصد 41 نقطة.