شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يواجه الإعلاميين اليوم فى ختام الجولة 26 بمجموعة الصعيد بالمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى المنيا في الرابعة عصر اليوم الجمعة، مع الإعلاميين في إطار ختام الجولة السادسة والعشرين من مجموعة الصعيد في القسم الثانى، والتى أسفرت عن تأهل نادى أسوان بشكل رسمى إلى الدورى الممتاز بعد الفوز على ديروط بهدف نظيف.

يدخل نادى المنيا اللقاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، جمعها من 25 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

في المقابل، يأمل نادى الإعلاميين صاحب المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة الهروب من منطقة الخطر والهبوط للقسم الثالث، حيث يبتعد عن سوهاج صاحب أول مراكز الهبوط بنقطة واحدة، ويأمل في خطف الثلاث نقاط لتوسيع الفارق لـ4 نقاط.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 26 في مجموعة الصعيد كالتالى..

بنى سويف 2 /1 بترول أسيوط

أسوان 1 / 0 ديروط

المدينة المنورة 1 /2 سوهاج

قنا 3 /3 الفيوم

البدارى 0 /0 كيما أسو ان

التليفونات 2/ 1 الألومنيوم

شباب طامية 0 /1 ملوى