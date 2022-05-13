شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأندية ستستفيد بلاعبيها حتى نهاية الدورى وأزمة ساسى لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن أزمة انتهاء عقود اللاعبين في نهاية يونيو المقبل وإمكانية رحيلهم عن فرقهم رغم عدم انتهاء الموسم، قائلا: "من حق الأندية الاستفادة بلاعبيها حتى نهاية الدوري وكأس مصر، وعقودنا ليست محددة باليوم ولكنها تُحسب بنهاية الموسم".

وأكد العطار خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن الأسبوع المقبل ستقوم رابطة الأندية المحترفة بتحديد موعد نهاية مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، موضحا أن بعدها سيتم تعديل عقود اللاعبين لتوافق انتهاء الموسم، مشيرا إلى أن أزمة فرجانى ساسي لاعب الزمالك التي حدثت الموسم الماضى لن تتكرر مرة أخرى.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز خطة عبور أزمة انتهاء عقود نجوم الفريق الكروى الأول، والذين ماطلوا فى تجديد عقودهم حتى الوقت الحالي، وأبرزهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل، الأمر الذى دفع الإدارة للتفكير فى كيفية تخطى تلك العقبة، خاصة أن هؤلاء اللاعبين سيكون من حقهم الرحيل عن الفريق نهاية شهر يونيو المقبل، فى الوقت الذى سينتهى فيه مسابقة الدورى فى أغسطس أو سبتمبر، وذلك قبل أن يؤكد اتحاد الكرة أن هؤلاء اللاعبين لييس من حقهم الرحيل فى يونيو.