شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: الزمالك يدفع ثمن إيقاف القيد.. ومشوار الدورى ما زال طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، إن خسارة الفريق الأبيض أمام إنبي لا تعني فقدان الأمل في المنافسة على الدوري، فمشوار البطولة ما زال طويلا، وستظل المنافسة على البطولة مستمرة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز.

وأشار أمير في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك، إلى أن الفريق الأبيض يدفع ثمن إيقاف القيد وعدم وجود بدائل للغيابات.

وأكد أمير أن لقطة اعتذار اللاعبين للجماهير بعد المباراة مهمة للغاية من أجل استعادة الانتصارات في المرحلة القادمة.

ومن جانب آخر، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران أمس الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت.

فيما انتظم أيمن حفني في التدريبات الجماعية للزمالك، الخميس، حيث كان يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء إنبي الأخير، قبل أن يشارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية مع مجموعة اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق بصورة أساسية.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أول أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.