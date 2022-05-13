أول رد فعل من الأهلي بعد بيان الكاف

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف النادي من بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف والذي أكد فيه رفض طلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بمصر.

وأكد المصدر أن الأهلي مستمر في خطواته التصعيدية للكاف وفيفا والمحكمة الرياضية الدولية، بمساندة اتحاد الكرة المصري وهناك اجتماع طارئ، الأحد المقبل، مع شركة كرة القدم ومجلس الإدارة، لمناقشة الوضع بعد اعتراض الأهلي على إقامة المباراة النهائية في المغرب.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيناقش أي قرارات أو أمور أخرى، بخلاف الملعب، عقب الاجتماع الطارئ والتأكد من حسم التأهل للنهائي.

وكان رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على طلب وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي باستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

وأصدر كاف بيانا قال خلاله :" يقدر كاف ويفهم تمامًا الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.

ومع ذلك ، كان كاف ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادة كاف السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه ، وهو أن نهائي دوري الأبطال سيكون نهائيًا ذهابًا واحدًا بدلاً من النهائي المعتاد ذهابًا وإيابًا ذهابًا وإيابًا.

علاوة على ذلك ، فإن كاف ملزم أيضًا بقواع كاف وفيفا لتي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء المنافسة.

كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف ، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا من توتال إنرجيز. مصر لم تقدم محاولة.

قدمت جنوب إفريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامها باستضافة النهائي لكن لم تستوف معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات.

قدمت مصر عرضًا لاستضافة نهائي كأس الكونفيدرالية لكنها لم تفي بمعايير البلد المضيف.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها.

كما ذكرنا سابقًا ، هناك مناقشات جارية حاليًا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال ، بدلاً من نهائي مباراة الذهاب.