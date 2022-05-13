شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتقد حميد ماو وأشرف السيد أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى أشرف السيد والتنزانى حميد ماو، لاعبا غزل المحلة، عن مباراة فريقهما المقبلة أمام إيسترن كومبانى بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده من تجهيز اللاعبين البدلاء لتواجدهم فى التشكيل الأساسى أمام إيسترن كومبانى المباراة المقبلة.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد المحلة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات.