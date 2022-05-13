شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي على ملعب مصطفى تشاكر استعدادا لوفاق سطيف فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها مساء بعد غد السبت على استاد 5 يوليو في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ كافة الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة سطيف.

وخاض محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

وشهد مران اليوم تعرض لويس ميكيسوني لاعب الفريق لإصابة غادر على إثرها المران وتم نقله لأحد المستشفيات للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة.

وكان الأهلي قد أجرى تعديلا على ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق أمس "الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو" وفقا لرؤية الجهاز الفني بسبب الاضاءة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض المران الذي أقيم مساء اليوم.