شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي على ملعب مصطفى تشاكر استعدادا لوفاق سطيف فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها مساء بعد غد السبت على استاد 5 يوليو في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ كافة الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة سطيف.
وخاض محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
وشهد مران اليوم تعرض لويس ميكيسوني لاعب الفريق لإصابة غادر على إثرها المران وتم نقله لأحد المستشفيات للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة.
وكان الأهلي قد أجرى تعديلا على ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق أمس "الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو" وفقا لرؤية الجهاز الفني بسبب الاضاءة.
وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض المران الذي أقيم مساء اليوم.