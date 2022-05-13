أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 12 / 5 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يحسم موقفه من شكوى الكاف للمحكمة الرياضية في اجتماع الأحد.

الأهلي يحسم موقفه من شكوى الكاف للمحكمة الرياضية في اجتماع الأحد

يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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