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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يحسم موقفه من شكوى الكاف للمحكمة الرياضية في اجتماع الأحد.
الأهلي يحسم موقفه من شكوى الكاف للمحكمة الرياضية في اجتماع الأحد
يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
الأهلى يقايض عاطف فيوتشر بحسام حسن أو كهربا وثنائى أجنبى منتظر فى الصيف
كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح خريطة صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الجلسات التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول مع لجنة التخطيط بناديه.
الأهلي يكلف مونتيري بتقديم شكواه ضد الكاف للمحكمة الرياضية
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء كلفت المحامي السويسري مونتيري، الذي يتولى ملف القضايا الخارجية بالنادي، بتقديم شكوى النادي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
تعرّف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف
يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا غدًا الجمعة بأحد الفنادق، بحضور مندوبين عن الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم.