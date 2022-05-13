شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سنصعد لأبعد نفطة فى أزمة ملعب نهائى أفريقيا للدفاع عن حقوق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن مجلس الجبلاية سيواصل التصعيد لأقصى مدى ممكن فى أزمة ملف ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل الدفاع عن حقوق النادى الأهلى المشروعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تمسكه بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022، فى المغرب، رغم الطلب الذى تقدم به الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستضافة المباراة.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبوتس 1: "سنواصل التصعيد لأقصى مدى ممكن للدفاع عن حقوق الأهلي المشروعة".

وكان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي CAF دوري الأبطال ومصر لم تقدم محاولة.