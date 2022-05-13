شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ التنسيق لمباراة إثيوبيا بعد نقلها لمالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال التجهيز لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو المقبل بعد نقل المباراة من إثيوبيا إلى مالاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الإداري لمنتخب مصر في التنسيق لموعد السفر الخاص بالمنتخب وإنهاء الحجوزات الخاصة بفندق الإقامة وملاعب التدريب خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم مواجهة منتخب مصر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 على ملعب بينجو في مالاوي، وأوضح الاتحاد الإثيوبي أن خوض المباراة في مالاوي جاء بعد الاتفاق مع الاتحادين والذي أعقبه خطاب من الاتحاد المالاوي يوافق فيه على طلب الاتحاد الإثيوبي.

واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناء على طلب الاتحاد المصري قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.