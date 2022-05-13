شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: الأهلى لا يخشى اللعب فى المغرب ومن حق الجماهير الغضب بسبب ملعب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن جماهير الأهلي من حقها أن تغضب من استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات في تصريحاته تليفزيونية: "جماهير الأهلي من حقها الغضب من استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم"، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي كان قادرا على إبعاد نفسه عن الشبهات من خلال تحديد ملعب نهائي دوري الأبطال قبل بداية البطولة، لأن هناك العديد من الأزمات التي تطارد كاف من حيث المواعيد المتضاربة والأمور التي تثير الجدل، وآخرها استضافة المغرب للنهائي للعام الثاني على التوالى.

ودعم محمد بركات عودة النظام السابق الذي يكمن في خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراتين ذهابا وإيابا وليس لقاء واحدا، بعد إثبات فشل الاتحاد الأفريقي في خوض النهائي من لقاء واحد، ولا بد أن تكون تلك الأمور واضحة والمواعيد الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الملاعب الخاصة بالمباراة النهائية لا بد أن يتم تحديدها مبكرا.

وقال بركات إن الحديث عن مخاوف فريق الأهلي من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب حديث لا يصح، مقارنة بتاريخ الأهلي العريق، لأن الفريق الأحمر لا يخشى اللعب فى المغرب، ولكنه يحافظ على حقه وحق جماهيره.

واختتم بركات قائلا: "الأهلي يمتلك تاريخا كبيرا وهو أكثر أندية القارة حصدا لدوري أبطال أفريقيا، ولكنه يتمسك بحقه وحق جماهيره".