شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى واجب العزاء فى رئيسه الأسبق محمد أبو السعود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على تلقى واجب العزاء فى وفاة المغفور له العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الأسبق، وشهد سرادق العزاء حضور مجموعة من الوسط الرياضي بجانب عدد من الوفود والقيادات بالمجال الرياضي والسياسي لتقديم واجب العزاء في الراحل.

وشيعت جنازة أبو السعود أمس الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد المطافئ بالإسماعيلية حتى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمنطقة التعاون.

وتواجد فقيد الإسماعيلية داخل مجلس إدارة النادي فى ولايتين مختلفتين خلال 2296 يومًا، كانت الأولى عندما عين وكيلا للنادي خلال الفترة من 5 نوفمبر 94 حتى 19 فبراير 97، وصل الفريق خلال تلك الفترة إلى مباراة فاصلة على لقب الدوري العام وذلك موسم 93 / 94.

وتولى أيضًا رئيسًا للنادي فى المرة الثانية خلال الفترة من 31 أغسطس 2012 حتى 31 أغسطس 2016.