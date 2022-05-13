شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، شيكابالا يخضع للتأهيل فى الزمالك وأيمن حفني ينتظم بالتدريبات الجماعية.

شيكابالا يخضع للتأهيل فى الزمالك وأيمن حفني ينتظم بالتدريبات الجماعية

أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك.. التدريب على التسديد للأساسيين وبدنى للبدلاء

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء إنبي الأخير خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز وتولي البرتغالي فيريرا ومعاونيه الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب تدريبات خفيفة بالكرة، قبل أن إقامة تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

فيريرا يشيد بـ "إيبوكا" مهاجم إنبى بعد تألقه أمام الزمالك

أشاد البرتغالى "فيريرا" المدير الفني للزمالك بالنيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبى إلى الفريق الأبيض بعدما قدم الأخير مستوى جيد وظهر بشكل لافت للنظر خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى الثلاثاء الماضى.

فيريرا يستبعد أوناجم من حساباته حتى نهاية الموسم