أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 5 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يطالب الاتحاد الأفريقى باستضافة نهائى دورى الأبطال.

رسميا .. اتحاد الكرة يطالب الاتحاد الأفريقى باستضافة نهائى دورى الأبطال

أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيان يوضح فيه إرساله خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

الأهلي يحسم مصير كهربا بعد انتهاء إعارته إلى هاتاي التركي

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمود كهربا لاعب الفريق والمعار إلى هاتاي سبور التركي إلى القلعة الحمراء عقب نهاية مدة إعارته إلى الدوري التركي بنهاية مايو الجاري، على أن يستمر اللاعب بدون مشاركة حتى نهاية الموسم الحالي بالدوري المصري.

عقوبات مغلظة على فيوتشر وفاركو بعد أحداث مباراة الجولة 18 من الدورى العام

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عن عقوبات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ويأتى على رأسها عقوبات بالجملة لللاعبى فاركو وفيوتشر بعد الأحداث التى شهدتها المباراة جمعت الفريقين

إصابة ميكيسونى فى مران الأهلي ونقله للمستشفى فى الجزائر تعرض لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بمران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر استعدادا للقاء العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف. ويخضع ميكيسوني لفحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالجزائر، للتعرف على التشخيص النهائى لإصابته. الأهلى يقايض عاطف فيوتشر بحسام حسن أو كهربا وثنائى أجنبى منتظر فى الصيف كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح خريطة صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الجلسات التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول مع لجنة التخطيط بناديه.

شيكابالا يخضع للتأهيل فى الزمالك وأيمن حفني ينتظم بالتدريبات الجماعية أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يحسم موقفه من شكوى الكاف للمحكمة الرياضية في اجتماع الأحد

يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

عمرو السولية يبدأ الجري حول الملعب ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الجزائر

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادًا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق وفاق سطيف المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت.