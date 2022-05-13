شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تجمع لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى والجهاز الفنى لمناقشة هبوط مستوى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الجمعة لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى، جلسة مع عماد النحاس المدير الفنى للفريق.

وعلم الخليج 365 أن هناك أمورا عديدة سيتم مناقشتها غدا لمعرفة أسباب الهزيمة الثقيلة بخماسية مقابل هدفين أمام سموحة، وأهمها الأخطاء القاتلة للاعبين وتكرار نفس الأخطاء فى جميع المباريات وعدم علاجها أو الاستفادة منها، وبالأخص خط الدفاع، وجاءت أخطاء خط الوسط عدم التمركز الصحيح للاعبين والبطء الشديد وعدم الرقابة لمفاتيح لعب سموحة والتى أدت لهذه الهزيمه الثقيلة.

وهناك تساؤل حول دور محلل الأداء سواء على مستوى الفريق المنافس أو لاعبي الفريق، ولماذا لم يقدم تقريرا حول طرق أداء سموحة والانطلاقات السريعة التى يعتمد عليها سموحة سواء عن طريق عبد الكبير الوادى أو محمد كناريا، والسبب الحقيقى حول تراجع مستوى أداء الثلاثى خالد الغندور وكريم الديب وهشام صلاح، ولماذا لم يتم الاستعانة بشبانة كمساك، والاعتماد على السيد سالم فى هذا المكان، وضرورة الاستعانة بسعيدو سمبورى ونادر رمضان وبويتنج ومروان عطية، وعبد الغنى محمد ومورو ساليفو فى خط الوسط.

ويعود الفريق للتدريبات الجماعية غدا فى السابعة مساء، عقب الراحة التى منحها عماد النحاس للاعبين استعدادا للقاء المهم والمرتقب أمام فيوتشر، والمقرر له الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع 19.

وأعلنت جماهير الاتحاد غضبها ورفضها للهزيمة الثقيلة أمام سموحة بخماسية، وطالبت مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى بضرورة التغيير قبل الدخول فى مرحلة صعبة ضمن الفرق المنافسة على الهبوط، وسوف تقوم لجنة الكرة برفع التقرير عقب جلسة الجهاز الفنى والتوصيات لاتخاذ القرار المناسب.