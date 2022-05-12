أزمة الأهلي والوداد .. تعليق تامر أمين : الإجراءات للأسف سليمة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة الأهلي والوداد المغربي في الدار البيضاء، قائلا: "العدل بيقول النهائي في أرض محايدة".

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الموضوع صعبا وليس سهلا"، لافتا: "الإجراءات التي اتبعها الاتحاد الأفريقي للأسف سليمة".

وأوضح: "العدالة تقول إن النهائي يقام في أرض محايدة، لكن الفكرة حاليا أنهم اتبعوا إجراءات قانونية، ولم يكن أمامهم إلا دولة واحدة، لذلك الموقف القانوني سليم".

وقال الإعلامي تامر أمين: "ما نطالب به هو أن هناك شيء يسمى العدل فوق القانون"، موضحا: "أساس فلسفة الرياضة والمنافسات الرياضية هي العدالة، والتي من المفترض أن تعلو فوق الإجراءات واللوائح".

وتابع: "المغرب استضافت نهائي العام الماضي، وأنا لم أر في حياتي في أي اتحاد قاري أن بلد تستضيف نهائيين لبطولة قارية في سنتين وراء بعض"، لافتا: "لا يحدث هذا الضباب والعشوائية وسوء التنظيم إلا في أفريقيا، وللأسف الخطأ مصري، وسببه اللجنة الثلاثية التي كانت تدير اتحاد كرة القدم، لأن الاتحاد الأفريقي أرسل لهم طلب لاستضافة المباراة، لكنهم لم يتقدموا للاستضافة".