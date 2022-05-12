سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف فى أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية لبعثة الفريق، التي أجريت اليوم داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.