شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية لبعثة الفريق، التي أجريت اليوم داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.