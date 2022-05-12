شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن غياب أحمد مسعود 6 أشهر بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، ثلاث عمليات جراحية تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذي حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أية مضاعفات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببني سويف مساء أمس الأربعاء أسفر عن إصابته بكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية، مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

وأكد الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أنه تواصل بشكل شخصي مع الطاقم الجراحي الذي أجرى العملية الجراحية والتي تمت تحت إشراف كبار الإستشاريين المتخصصين في جراحات العظام بمحافظة بني سويف.

وأضاف الألفي أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية أخرى وذلك في ضوء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لفترة نقاهة طويلة يبدأ بعدها في تدريبات العلاج الطبيعي ، مشيرًا أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة.