شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الأهلي" يحقق فوزه الثانى ويهزم الاتحاد السكندرى 63/60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة موسم 2021-2022 بنتيجة 63/60. وتقام سلسلة نهائيات دوري السوبر التي انتهت في أول مباراتين بفوز كل فريق على صالة حسن مصطفى.

تقدم الاتحاد السكندري في الربع الأول من اللقاء وأنهاه لصالحه بنتيجة 18/14، قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول يالتعادل بنتيجة 31/31.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي في الربع الثالث بنتيجة 47/41 قبل أن ينهي المباراة لصالحه في النهاية ويفوز بنتيجة 63/60.

جدير بالذكر أن المباراة الرابعة من المقرر أن تقام بين الفريقين مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف. وكان فريق الاتحاد السكندري قد تفوق في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 86/77، قبل أن يعدل الأهلي النتيجة ويفوز في المباراة الثانية مساء الثلاثاء بنتيجة 73/60 ويحقق اليوم الفوز الثاني له.