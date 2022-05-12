شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يبدأ الجري حول الملعب ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر، استعدادًا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق وفاق سطيف المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت.

وواصل عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض التدريب.