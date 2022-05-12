إصابة ميكيسونى فى مران الأهلي ونقله للمستشفى فى الجزائر

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ميكيسونى فى مران الأهلي ونقله للمستشفى فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بمران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة بالجزائر استعدادا للقاء العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف. ويخضع ميكيسوني لفحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالجزائر، للتعرف على التشخيص النهائى لإصابته.
وغادر ميكيسوني مران الأهلي مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة، وتوجه رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وخاض الأهلي مرانه اليوم على استاد مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثامنة مساء بعد غد السبت بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
إصابة ميكسونى