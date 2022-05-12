شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير كهربا بعد انتهاء إعارته إلى هاتاي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمود كهربا لاعب الفريق والمعار إلى هاتاي سبور التركي إلى القلعة الحمراء عقب نهاية مدة إعارته إلى الدوري التركي بنهاية مايو الجاري، على أن يستمر اللاعب بدون مشاركة حتى نهاية الموسم الحالي بالدوري المصري.

واتفق كهربا مع مسئولي الأهلي على العودة للجزيرة بنهاية الموسم الحالي في ظل عدم وجود رغبة لدى النادي التركي في تجديد إعارة أو شراء خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الدوري التركي.

ومن المقرر أن ينتظر كهربا لنهاية الموسم الحالي قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلي ، باعتبار أن اللائحة لا تسمح له بالمشاركة في مباريات الأهلي لنهاية الموسم الحالي.

وكان كهربا قد فضل الخروج للإعارة في يناير الماضي بعد ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي بسبب خروجه المستمر من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وانضم كهربا إلى الأهلي في يناير 2020 بعد رحلة احتراف قصيرة في صفوف أفيش البرتغالي بعدما قرر فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد.