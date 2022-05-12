شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز العاشر فى المباريات الإقصائية شعار موسيمانى أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لنادى الأهلى، عن الفوز العاشر في المباريات الإقصائية رفقة النادى الأهلى أمام وفاق سطيف بطل الجزائر، في إطار إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل.

وقاد بيتسو موسيمانى الأهلى لاكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى بيرسى تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 54 ومحمد شريف في الدقيقة 74 موسيمانى لا يعرف الخسارة.

وواصل موسيمانى أرقامه المميزة مع النادى الأهلى في المباريات الإقصائية، حيث خاض 11 مباراة إقصائية منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.

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