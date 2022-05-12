شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يستضيف نهائي كأس الصالات بين الإسماعيلي والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثامنة مساء غد الجمعة بالصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة مباراة نهائي بطولة كأس مصر لكرة الصالات بين فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وكان الإسماعيلى حقق فوزا صعبا على فريق الإعلاميين بستة أهداف مقابل أربعة، فى حين نجح البنك الاهلي فى التغلب على منافسه المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد اللقاء لمتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الذى يتم تكوينه حاليا، تمهيدا لدخولهم فى معسكر مغلق في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري في إطار الاستعداد للبطولة العربية المقرر إقامتها بالسعودية في يونيو المقبل.