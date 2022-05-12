شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يصرف لـ"شكشك" إنبى 10 آلاف جنيه بعد قطع "المية والنور" عن فتوح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى بوعده مع لاعبه مصطفى شكشك وصرف له مكافأة مالية خاصة وقدرها 10 آلاف جنيه بعد نجاحه في تأدية مهمته المتفق عليها أمام الزمالك في المباراة الماضية من الدوري.

وتحدث حلمى طولان قبل مباراة الزمالك مع مصطفى شكشك وحفزه بـ 10 آلاف جنيه مكافأة مالية حال نجاحه فى تعطيل أحمد فتوح ظهير الزمالك ، مع تغريمه 2000 جنيه حال فشله في إتمام مهمته بنجاح.

وصرف طولان المكافأة المالية للاعب في التدريبات تحت انظار اللاعبين حيث قال شكشك لطولان إنه استطاع قطع "المية والنور" عن فتوح الزمالك ليرد عليه حلمى طولان مازحا فتوح ارسل ركنية لينتهى الحوار بالابتسامة وسط أجواء احتفالية في المران.

وكان فريق إنبى فجر مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.