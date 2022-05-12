شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-5-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،تكلف إدارة النادى الأهلى المحامي السويسري مونتيري، الذي يتولى ملف القضايا الخارجية بالنادي، بتقديم شكوى النادي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب ملعب النهائى الإفريقى.

الأهلي يكلف مونتيري بتقديم شكواه ضد الكاف للمحكمة الرياضية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء كلفت المحامي السويسري مونتيري، الذي يتولى ملف القضايا الخارجية بالنادي، بتقديم شكوى النادي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح خريطة صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الجلسات التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول مع لجنة التخطيط بناديه.

يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيان يوضح فيه إرساله خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

كسر فى الكوع وخلع بالكتف .. تفاصيل إصابة أحمد مسعود حارس مرمى المصري

أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد مسعود حارس مرمى المصري، إصابته بكسر في الكوع وخلع بالكتف، وذلك بعد تعرضه لحادث أمس بمسقط رأسه ببني سويف، حيث كان اللاعب يستعد للعودة إلى معسكر المصري ببرج العرب.

طولان يصرف لـ"شكشك" إنبى 10 ألاف جنيه بعد قطع "المية والنور" عن فتوح الزمالك

أوفى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى بوعده مع لاعبه مصطفى شكشك وصرف له مكافأة مالية خاصة وقدرها 10 آلاف جنيه بعد نجاحه في تأدية مهمته المتفق عليها أمام الزمالك في المباراة الماضية من الدوري.

رفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات اللاعبين خصوصا بعد الأداء الباهت الذى ظهروا عليه في مباراة سموحة بالأمس ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بخسارة زعيم الثغر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

شهد مران الإسماعيلي، الذى أقيم عصر اليوم عودة الثنائي محمود عبد العاطي دونجا وعبد الرحمن مجدي للتدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال شفائهما من الإصابة.