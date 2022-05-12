شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال إيطاليا يصلون القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا الثامنة للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منذ قليل بمطار القاهرة الدولي أبطال العالم في الرماية الإيطاليين وذلك للمشاركة في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022, والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري.

وتأتي هذه المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية، وتجرى البطولة بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود مع الاستاذ احمد سعفان عضو اللجنة المنظمة من المطار وحتى فندق الإقامة مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، مع تقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية لكل الدول الضيوف على أرض مصر.

وتقام فاعليات البطولة الإفريقية الثامنة تحت رعاية شركة روابط على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.