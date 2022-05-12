شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بـ "إيبوكا" مهاجم إنبى بعد تألقه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى "فيريرا" المدير الفني للزمالك بالنيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبى إلى الفريق الأبيض بعدما قدم الأخير مستوى جيد وظهر بشكل لافت للنظر خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى الثلاثاء الماضى.

وكشف مصدر فى إنبى أن فيريرا تحدث مع إيبوكا عقب المباراة و هنئه على المستوى الجيد الذى ظهر به، مؤكدا أن النيجيري أبدى سعادته بالإشادة التي نالها من مدرب الزمالك .

وظهر إيبوكا بشكل مميز في مباراة الزمالك الأخيرة واستطاع تسجيل هدف مميز في شباك الفريق الأبيض من تسديدة قوية وصول بها إلى الهدف الثامن ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز.

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة فى المركز الثامن.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها .