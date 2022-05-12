مدرب الوداد: الأهلي لا يحترم منافسه

الشارقة - اميمة ياسر - قال وليد الركراكي المدير الفني لـ الوداد البيضاوي المغربي، إن النادي الأهلي لا يحترم منافسه وفاق سطيف الجزائري؛ موضحًا أن النادي الأحمر لم يتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال لكي يتحدث عن ملعب المباراة.

وقال مدرب الوداد المغربي في المؤتمر الصحفي للمباراة: لم يتأهل أحد إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال حتى الآن، ولا يوجد سبب لافتعال بعض الأندية أزمة بخصوص ملعب المباراة النهائية في الوقت الحالي.

وأضاف: الوداد ليس طرف في أزمة ملعب نهائي الأبطال ولن نتدخل، كاف هو من اختار ملعب محمد الخامس لاستضافة المباراة.

وواصل مدرب الوداد: نحترم منافسنا بترو أتلتيكو، وحديثنا في الوقت الحالي يُعد تقليلا من شأنه، ولم نفعل مثل الأندية الأخرى.

وتابع الركراكي: الوداد دائمًا يحترم خصومه، ولكن هناك أندية أخرى لا تحترم خصومها وتتحدث عن ملعب المباراة النهائية، وهي لازالت أمامها مباراة عودة ولم تتأهل بعد، وجميع الأندية في دور نصف النهائي، من بينها وفاق سطيف، قادرة على التأهل في المواجهة المقبلة

وأتم: من صفات الأندية الكبرى احترام منافسيها، وبما أن تأهلنا لم يحسم بعد، فلن نعلق على اختيار كاف لـ ملعب نهائي دوري الأبطال.

وحقق فريق الوداد المغربي الفوز على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأنجولية لوندا يوم السبت الماضي، في مباراة الذهاب من الدور ذاته.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء مساء غدا الجمعة، في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.