شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم المقاصة برباعية وديا استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري فوزا وديا علي نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل علي ستاد جهاز الرياضة استعدادا لمباريات الدوري ، سجل رباعية الطلائع رامز مدحت هدف وأحمد سمير هدف وفيكتور هدفين .

ويسعى طارق العشرى المدير الفني للطلائع إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانية نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وتعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على استاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.